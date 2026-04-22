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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brand von Rundballen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 14.10 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Scheunenbrand in der Dorfstraße in Enkenstein mitgeteilt. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an. Entgegen der ersten Meldung brannten tatsächlich gelagerte Rundballen in einer zu einer Seite offenen Scheune. Personen vor Ort führten die ersten Brandbekämpfungsmaßnahmen durch. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch ablöschen. Ein Ersthelfer wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden insgesamt 25 Rundballen beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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