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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall in Dersekow - Zeugen gesucht

Greifswald (ots)

Am 03. April 2026 um 05:38 Uhr wurde die Polizei über einen verunfallten Pkw in der Ortslage Dersekow informiert. Ein Hinweisgeber hatte das Fahrzeug an einer Hauswand stehend festgestellt. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Polizeihauptrevier Greifswald zum Einsatz gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der verunfallte PKW , eins chwarzer PKW Audi A4 , die K 8 aus Richtung Alt Pansow kommend. An der Einmündung zur Ernst-Thälmann-Straße in Dersekow beabsichtigte der Fahrer offenbar, nach links in Richtung Greifswald abzubiegen. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der Fahrzeugführer aber geradeaus, überfuhr einen Verkehrszeichen, durchbrach einen Stabmattenzaun, überquerte eine Rasenfläche und stieß gegen die Hauswand einer Physiotherapie. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Hauswand wurde strukturell beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 13.500 Euro geschätzt. Am Unfallort konnten weder der Fahrzeugführer noch weitere Personen festgestellt werden. Auch befanden sich keine Kennzeichentafeln mehr am PKW . Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Unfallortes bemerkt haben, Personen mit Verletzungen wahrgenommen haben oder sonstige relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 5400, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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