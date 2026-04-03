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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Radfahrer greift Polizeibeamte in Neustrelitz an (LK MSE)

Neustrelitz (ots)

Am 03.04.26 gegen 00:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Neustrelitz einen 38-jährigen deutschen Fahrradfahrer. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Radfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Im weiteren Verlauf versuchte sich der Radfahrer mehrfach der Kontrolle zu entziehen, was nur durch den Einsatz einfacher körperlicher Gewalt unterbunden werden konnte. Dabei kam es zum Tätlichen Angriff und Widerstandshandlungen gegenüber Vollstreckungsbeamten durch den 38-jährigen. Auch kam es zu massiven Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften. Im weiteren Verlauf beruhigte sich der Mann. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme im Klinikum. Gegen den Neustrelitzer wurden Strafverfahren wegen Widerstand -/ Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Personen wurden nicht verletzt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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