Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall auf der B197 bei Boldekow (LK V-G)

Anklam (ots)

Am 02.04.2026 gegen 17:15 Uhr befuhr ein 19-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW VW die B197 aus Anklam kommend in Richtung Friedland. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam er dann, kurz vor der Ortslage Kavelpaß, auf Grund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge touchierte er eine Straßenbaum, einen Leitpfosten und einen Zaun. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 6.100 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des PKW durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen, kam es zur halbseitigen Sperrung der Fahrbahn. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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