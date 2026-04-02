Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der BAB 20 bei Völschow (LK V-G)

Neubrandenburg (ots)

Am 02.04.2026 gegen 15:15 Uhr befuhr eine 62-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW-Mercedes die BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Anklam und Jarmen in Fahrtrichtung Lübeck.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte sie, die Autobahn an der Zufahrt zum Parkplatz "Demminer Land" zu verlassen.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor die Fahrzeugführerin beim Durchfahren einer engen Rechtskurve in der beschriebenen Abfahrt die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Dort durchfuhr sie anschließend zwei Gräben und eine Wiesenfläche, prallte frontal in eine Böschung und kam schließlich oberhalb dieser Böschung zum Stehen.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fahrzeugführerin schwer verletzt. Ihr 63-jährige deutsche Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden durch den alarmierten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.

Der Pkw wurde beim Unfall im Heck- und Frontbereich stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 112.000 Euro.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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