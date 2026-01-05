PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PP Ravensburg: Unbekannter überfällt Wettbüro

Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

Ein Wettbüro in der Pettermandstraße hat am Sonntagabend ein unbekannter Täter überfallen. Kurz vor 22 Uhr betrat der Mann nach bisherigen Erkenntnissen das Wettbüro und begab sich anschließend zum Tresen, wo er eine Angestellte unter Vorhalt einer mutmaßlichen Waffe zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Mit seiner Beute flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung. Eine groß angelegte Fahndung, in die neben mehreren Polizeistreifen - auch aus dem angrenzenden Bereich - ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führte bislang noch nicht zur Festnahme des Unbekannten. Der Täter wird als etwa 180 bis 185 cm groß, leicht korpulent und mit braunen Augen beschrieben. Er soll während der Tat eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose sowie Handschuhe, einen Schal und eine Mütze getragen haben. Körperlich wurde bei der Tat niemand verletzt. Das Kriminalkommissariat Ravensburg führt die weiteren Ermittlungen zum schweren Raub. Hinweise zu der Tat oder auf den Täter sowie zu dessen Flucht nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

