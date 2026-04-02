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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann bedroht Passant vor Supermarkt - Zeugen informieren umgehend die Polizei

Stralsund (ots)

Am 01.04.2026, gegen 21:00 Uhr, kam es vor einem Supermarkt am Frankendamm in Stralsund zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Zeugen bemerkten, dass der Streit zwischen den beiden Männern zu eskalieren drohte, und sprachen umgehend Polizeibeamte an, die sich gerade im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Nähe befanden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein 38-jähriger Deutscher bereits auf dem Weg zum Supermarkt am Frankendamm lautstark auf sich aufmerksam gemacht und sich auffällig verhalten haben. Als der Beschuldigte vor dem Supermarkt auf einen 40-jährigen Mann traf, beleidigte er diesen zunächst und griff ihn anschließend körperlich an. Dabei soll der 38-Jährige den Geschädigten am Hals gepackt und weiter bedroht haben, ließ jedoch von ihm ab, als die Polizeibeamten eintrafen.

Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht am Hals verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung.

Dem 38-jährigen Beschuldigten wurde ein Platzverweis erteilt, und es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung gegen ihn.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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