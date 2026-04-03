Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Parkplatzrempler deckt Trunkenheitsfahrt in Waren (Müritz) auf (LK MSE)

Waren (Müritz) (ots)

Am 02.04.2026 gegen 23:30 Uhr erhält Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Mitteilung, das in der Schleswiger Straße in Waren (Müritz) ein PKW Peugeot beim Ausparken gegen einen parkenden PKW Skoda gefahren ist. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 55-jährigen deutschen Fahrzeugführer des PKW Peugeot Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Daraufhin erfolgte die Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie eine Blutprobenentnahme im Klinikum. Der Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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