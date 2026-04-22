POL-FR: Ühlingen-Birkendorf/ Untermettingen: Bierfass rollt gegen Auto

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 10.20 Uhr, beschädigte bei einem Einparkversuch ein 88-jähriger Pkw-Fahrer insgesamt drei Fahrzeuge. Der 88-Jährige befuhr die Wallbrunnstraße und wollte in eine Parklücke einparken. Beim seitlichen Einfahren in die Parklücke sei er mit dem Fuß von einem Pedal abgerutscht und der Fuß blieb wohl zwischen dem Brems- ...

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