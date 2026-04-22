PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf/ Untermettingen: Bierfass rollt gegen Auto

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.04.2026, kam es gegen 17:50 Uhr in Untermettingen zu einem Zwischenfall beim Entladen eines LKWs. Zwei Bierfässer machten sich aufgrund des Gefälles selbständig, rollten die Brückenstraße talwärts und beschädigten einen geparkten Skoda. An diesem entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Fässer wurden nicht beschädigt, sie waren leer.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 13:36

    POL-FR: Dogern: Straßenverkehrsgefährdung durch Überholen - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 12:30 Uhr fuhr eine 56- jährige Honda-Fahrerin von Dogern in Richtung Albbruck. Dabei soll sie sehr dicht hinter einem Sattelzug mit ausländischem Kennzeichen hergefahren sein. Vor der Abzweigung zum Industriegebiet Dogern/Albbruck überholte sie den Sattelzug, obwohl ihr Fahrzeuge entgegenkamen. Mehrere Autos, die in ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 12:31

    POL-FR: Schopfheim: Brand von Rundballen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 14.10 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Scheunenbrand in der Dorfstraße in Enkenstein mitgeteilt. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an. Entgegen der ersten Meldung brannten tatsächlich gelagerte Rundballen in einer zu einer Seite offenen Scheune. Personen vor Ort führten die ersten Brandbekämpfungsmaßnahmen durch. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch ablöschen. ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 12:29

    POL-FR: Lörrach: Beim Einparkversuch drei Pkws beschädigt

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 10.20 Uhr, beschädigte bei einem Einparkversuch ein 88-jähriger Pkw-Fahrer insgesamt drei Fahrzeuge. Der 88-Jährige befuhr die Wallbrunnstraße und wollte in eine Parklücke einparken. Beim seitlichen Einfahren in die Parklücke sei er mit dem Fuß von einem Pedal abgerutscht und der Fuß blieb wohl zwischen dem Brems- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren