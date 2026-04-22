POL-FR: Ühlingen-Birkendorf/ Untermettingen: Bierfass rollt gegen Auto
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 21.04.2026, kam es gegen 17:50 Uhr in Untermettingen zu einem Zwischenfall beim Entladen eines LKWs. Zwei Bierfässer machten sich aufgrund des Gefälles selbständig, rollten die Brückenstraße talwärts und beschädigten einen geparkten Skoda. An diesem entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Fässer wurden nicht beschädigt, sie waren leer.
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