Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Brand einer Hecke greift auf Carport über

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22. April 2026, kam es gegen 12 Uhr zum Brand einer Hecke in der Straße Am Platz in Maulburg. Das Feuer griff auf einen angrenzenden Carport über. In diesem waren unter anderem Gartengeräte und Mülltonnen gelagert, welche erheblich beschädigt wurden. Ein im Carport abgestelltes Auto wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro entstanden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein gasbetriebener Unkrautvernichter brandursächlich gewesen sein. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen übernommen.

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