Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Pkw mit gefährlichen Mängeln außer Betrieb genommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.04.2026, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Freiburg im Bereich der Bismarckallee in Freiburg einen Pkw, bei dem das vordere amtliche Kennzeichen unsachgemäß am Fahrzeug angebracht war.

Im Rahmen der ersten oberflächlichen Überprüfung ergaben sich deutliche Hinweise auf erhebliche technische Mängel.

Nach einer anschließenden technischen Überprüfung wurden schließlich 35 verkehrsunsichere und verkehrsbeeinträchtigende Mängel festgestellt.

Dies führte dazu, dass das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft werden musste.

Besonders gravierend war, dass die Bremsanlage an der Hinterachse ohne Funktion war und sich zudem keine Bremsflüssigkeit im System befand.

Auch die Reifen an der Hinterachse waren vollständig abgefahren und ließen nicht einmal ein Profil erahnen. Weiterhin wurden unsachgemäße Reparaturen - unter anderem mit Bauschaum - sowie erhebliche Durchrostungen an tragenden Fahrzeugteilen festgestellt.

Zusätzlich lagen ein starker Ölverlust sowie nicht nachgewiesene Änderungen an Fahrwerk, Rädern und Abgasanlage vor.

Aufgrund der Vielzahl und Schwere der Mängel war damit die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen.

Die Spezialisten der Verkehrsüberwachung stellten die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung sicher und untersagten die Weiterfahrt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit empfindlichem Bußgeld.

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