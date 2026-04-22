Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 11-jähriges Kind missachtet mit seinem Fahrrad die Vorfahrt eines Autos und verletzt sich leicht (21.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Kind hat Dienstagabend mit seinem Fahrrad an der Kreuzung der Karlstraße zur Kreuzstraße die Vorfahrt eines Autos missachtet und erlitt leichte Verletzungen.

Der 11-jährige Junge war gegen 18:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Karlstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Kreuzstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden VW eines 57-Jährigen. Das Auto erfasste das Kind, wodurch dieses glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt. Der Schaden am VW beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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