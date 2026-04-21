Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Fahrradunfall: 11-jähriges Kind stößt mit 49-Jährigem zusammen und verletzt sich leicht (21.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern hat sich am Dienstagmorgen im Vogelsangweg ereignet.

Ein 11-jähriges Kind war gegen 7:15 Uhr in einer Gruppe von mehreren Schülern mit dem Fahrrad von Wurmlingen in Richtung Max-Planck-Straße unterwegs. Die Kinder befuhren hierbei die linke Fahrspur. Ein entgegenkommender 49-jähriger Rennradfahrer übersah vermutlich aufgrund einer Mauer den auf der falschen Spur entgegenkommenden Jungen und stieß mit diesem zusammen.

Der 11-Jährige erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.700 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell