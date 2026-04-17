Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Öffentlichkeitsfahndung - Frau vermisst.

Lippe (ots)

Eine 46-jährige Frau aus Barntrup wurde am 19. März 2026 der Polizei als vermisst gemeldet. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort der Vermissten bislang nicht festgestellt werden. Daher wurde nun eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.

Die Barntruperin wurde zuletzt am 02. März 2026 am Bahnhof in Detmold gesehen. Sie hat Bezüge nach Barntrup, Detmold, Dresden, Amsterdam und Österreich. Möglicherweise könnte sie sich im Obdachlosen-Milieu aufhalten. Eine Eigengefährdung der Frau kann aufgrund einer geistigen Einschränkung nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Ein Bild und die Beschreibung der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/201007

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05231 6090 oder an jede andere Polizeidienststelle.

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