Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Diebstahl eines E-Scooters

Lippe (ots)

Am Dienstag den 14.04.2026 wurde in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr vor einem Fitnessstudio in der Langen Straße der E-Scooter eines 44-jährigen Detmolders gestohlen. Er hatte sein Gefährt der Marke Segway dort während seines Besuches im Fitnessstudio abgestellt. Als er wieder losfahren wollte, stellte er den Diebstahl fest. Zeugen, die Hinweise zu Täter oder Tat geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei zu wenden. Tel.: 05231/609-0

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