Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Lippe (ots)

Am 15.04., gegen 15:30 Uhr, kam es auf dem kombinierten Geh- und Radweg, parallel der B 238 zwischen den Detmolder Ortsteilen Bentrup-Loßbruch und Klüt, zu einem Zusammenstoß eines 30-jährigen Fahrradfahrers aus Detmold und eines 33-jährigen Pkw-Führers, ebenfalls aus Detmold. Dieser hatte beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt den bergab in Richtung Detmold fahrenden Radfahrer übersehen und ist auf den kombinierten Geh-/Radweg aufgefahren, um im Anschluss auf die B 238 einzubiegen. Der Radfahrer hat noch versucht dem Pkw auszuweichen, touchierte diesen aber trotzdem und kam zu Fall. Dabei trug er leichte Verletzungen davon, die vor Ort versorgt werden konnten.

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