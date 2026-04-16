Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg

OT Belle - Unfall mit Verletzten

Lippe (ots)

Am 15.04.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 252, Ostwestfalenstraße. Zur Unfallzeit befuhr eine 73-jährige Dörentruperin die vorgenannte Straße in Fahrtrichtung Blomberg. Zu diesem Zeitpunkt musste in gleicher Fahrtrichtung ein 68-jähriger Blomberger verkehrsbedingt an einer roten Ampel warten. Vermutlich nahm die Fahrzeugführerin aus Dörentrup diese Situation zu spät wahr und fuhr fast ungebremst auf das wartende Fahrzeug auf. Beide Unfallbeteiligte wurden in der Folge des Unfalls leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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