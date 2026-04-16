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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Unfall zwischen Pkw und Rollstuhl

Lippe (ots)

Am 15.04.2026 meldete sich ein Unfallbeteiligter beim Verkehrskommissariat in Detmold und machte Angaben über einen Unfall der sich bereits am Montag, den 13.04.2026, gegen 17:45 Uhr im Bereich der Röntgenstraße in Detmold zugetragen haben soll. Der Mann, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, habe die Fahrbahn überqueren wollen. Dabei wäre er mit einem dunklen Pkw kollidiert und in der Folge zu Fall gekommen, wobei er sich leicht verletzte. Die Fahrerin des Pkw hätte dem Rollstuhlfahrer dann auch sofort geholfen, aber leider nicht ihre Personalien hinterlassen. Die Fahrerin des Pkw und andere Zeugen, die Angaben über den Unfall machen können, werden dringend gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231-609-0 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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