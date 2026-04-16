Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Vermisstes Kind wohlbehalten aufgefunden

Lippe (ots)

Nach einem Hinweis der Kindsmutter konnte der seit dem 14.04.2026 vermisste 3-jährige Junge wohlbehalten durch Einsatzkräfte aufgefunden werden. Das Kind wurde an seine Mutter übergeben. Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Die Polizei Lippe bedankt sich für die vielen Hinweise und die Anteilnahme aus der Bevölkerung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

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