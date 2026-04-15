POL-LIP: Lage-Hörste. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots) - Auf einem Tankstellengelände im Bruchweg beobachteten aufmerksame Zeugen am Montagnachmittag (13.04.2026) gegen 17 Uhr, wie ein Mann augenscheinlich stark betrunken in sein Auto stieg. Sie sprachen ihn darauf an, dass er nicht mehr fahren sollte, was der Mann jedoch ignorierte. Als er seine Fahrt fortsetzte, folgte ihm ein Zeuge und alarmierte die Polizei. Dank ihm konnten die Polizeibeamten den Renault ...

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