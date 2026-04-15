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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Von Montag- auf Dienstagnacht (13./14.04.2026) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Eschenbredestraße ein. Dabei beschädigten sie ein Fenster. Bei ihrer Suche nach Diebesgut stießen sie auf eine Kassette mit Goldschmuck in einem Wert von geschätzt 3000 Euro und stahlen diese.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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