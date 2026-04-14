Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Betrunkener Autofahrer dank Zeugen gestoppt.

Lippe (ots)

Auf einem Tankstellengelände im Bruchweg beobachteten aufmerksame Zeugen am Montagnachmittag (13.04.2026) gegen 17 Uhr, wie ein Mann augenscheinlich stark betrunken in sein Auto stieg. Sie sprachen ihn darauf an, dass er nicht mehr fahren sollte, was der Mann jedoch ignorierte. Als er seine Fahrt fortsetzte, folgte ihm ein Zeuge und alarmierte die Polizei. Dank ihm konnten die Polizeibeamten den Renault Master-Fahrer kurz darauf antreffen und kontrollieren. Der 32-Jährige zeigte deutliche Ausfallerscheinungen: Ein freiwilliger Alkoholvortest verlief positiv. Dem Lemgoer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt.

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