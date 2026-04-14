POL-LIP: Lemgo. In Kita eingebrochen.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (10. - 13.04.2026) sind bislang Unbekannte über ein Fenster gewaltsam in eine Kindertagesstätte in der Straße Am Flüt eingebrochen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
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