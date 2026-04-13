Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Asmissen. Einbrecher überrascht.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (12.04.2026) überraschte ein Bewohner eines Hauses in der Straße Am Sellenbach einen Einbrecher auf frischer Tat. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 66-Jährige aus dem Extertal sich durch ein Fenster Zutritt zum Haus verschafft und hatte begonnen, die Wohnräume zu durchsuchen, als er unvermittelt auf den Bewohner stieß und flüchtete. Aufgrund der guten Beschreibung des Tatverdächtigen und seines verwendeten Fluchtfahrzeugs konnte die Polizei den Mann schnell ermitteln und vorläufig festnehmen. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

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