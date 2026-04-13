Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gerangel mit Ladendieb.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (11.04.2026) wurde ein 44-jähriger Supermarktmitarbeiter bei einem Gerangel mit einem Ladendieb verletzt. Gegen 18:40 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin eines Supermarkts in der Ernst-Hilker-Straße, dass ein 42-jähriger Mann das Geschäft mit mehreren Flaschen Spirituosen verlassen wollte, die er nicht bezahlt hatte. Der Mann weigerte sich, seine Tasche zu zeigen und versuchte, nach Diskussion mit mehreren Mitarbeitenden, abzuhauen. Ein Mitarbeiter hielt die Tasche fest und es entspann sich ein Gerangel, bei dem ein Mitarbeiter stürzte und er sowie der Tatverdächtige nach eigenen Angaben leicht verletzt wurden. Die hinzugerufene Polizei übergab das Diebesgut schließlich wieder dem Supermarkt. Die Ermittlungen dauern an.

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