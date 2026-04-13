POL-LIP: Oerlinghausen-Währentrup. Vor Baum gefahren.
Lippe (ots)
Am Freitagmittag (10.04.2026) kam ein 75-jähriger Autofahrer aus Lage aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann war kurz nach 13 Uhr auf der Oetenhauser Straße unterwegs, als er nach Zeugenaussagen mit seinem VW Caddy nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal vor den Baum fuhr. Der Mann wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum. Der Sachschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt.
