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Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

In der Straße Lichthäupte versuchten Unbekannte am Freitagabend (10.04.2026) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Kurz nach 21:20 Uhr hörte eine Bewohnerin verdächtige Geräusche und schaute im Erdgeschoss nach dem Rechten. Dabei entdeckte sie eine beschädigte Scheibe. Augenscheinlich war jedoch niemand ins Haus eingedrungen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang bemerkt hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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