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Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Verkehrsunfallflucht mit Alkohol am Steuer.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (12.04.2026) beobachteten Zeugen einen grauen Kleinwagen, der auf der Höxterstraße mit einer Straßenlaterne kollidierte und daraufhin weiterfuhr. Dank ihrer Zeugenaussage konnte das Fahrzeug, ein VW Polo, samt Fahrer rasch ermittelt werden. Polizeibeamte trafen den tatverdächtigen Fahrer an seiner Wohnanschrift an und fanden auch den beschädigten Wagen vor. Da der Verdacht bestand, dass der Mann betrunken am Steuer gesessen hatte, wurde eine Blutprobe angeordnet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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