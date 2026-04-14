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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrüche in mehrere Kellerräume.

Lippe (ots)

Kurz nach Mitternacht am Montag (13.04.2026) drangen Einbrecher in drei verschlossene Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Wenkenstraße ein. Sie stahlen unter anderem Getränke, Werkzeug und Rauchmelder. Zeugen, die Hinweise zu den Keller-Einbrüchen geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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