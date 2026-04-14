POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrüche in mehrere Kellerräume.
Lippe (ots)
Kurz nach Mitternacht am Montag (13.04.2026) drangen Einbrecher in drei verschlossene Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Wenkenstraße ein. Sie stahlen unter anderem Getränke, Werkzeug und Rauchmelder. Zeugen, die Hinweise zu den Keller-Einbrüchen geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
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