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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Verkehrsunfallflucht endet für Autofahrerin mit Blutprobe.

Lippe (ots)

In der Straße Im Wiesengrund flüchtete eine Autofahrerin am Montagmittag (13.04.2026) gegen 12.50 Uhr nach einem Verkehrsunfall. Die 51-Jährige war mit ihrem Fiat 500 in Richtung Rainstraße unterwegs, als sie auf ein Fahrzeug auffuhr, das am Fahrbahnrand parkte. An beiden Wagen entstand ein Sachschaden. Statt anzuhalten und sich um ihre Pflichten als Unfallbeteiligte zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt einfach fort. Zeugen, die den Unfall bemerkt hatten, folgten der Autofahrerin und meldeten der Polizei ihr Kennzeichen sowie ihren Standort. Die Einsatzkräfte konnten die Frau anschließend in einem augenscheinlich stark alkoholisierten Zustand an ihrer Wohnanschrift antreffen. Ein freiwilliger Alkoholvortest schlug an, so dass sie für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeiwache genommen wurde. Den Führerschein der Detmolderin beschlagnahmten die Beamten.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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