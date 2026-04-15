Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold/Lemgo. 3-jähriger Junge vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Seit Dienstag (14.04.2026) gegen 14 Uhr werden ein 3-jähriger Junge aus Lemgo und sein Vater vermisst. Er wurde nach einem Aufenthalt bei seinem Vater in Detmold nicht zur Kindsmutter nach Lemgo zurückgebracht. Der Aufenthaltsort ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt; eine Gefährdung des Kindes kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf Fortbewegungsmittel gibt es aktuell nicht. Medien und Bevölkerung werden um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Ein Foto von dem 3-Jährigen und seinem Vater finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/200816

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Jungen oder des Vaters machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

Hinweis der Polizei: Bitte teilen Sie keine privat veröffentlichten Suchmeldungen über Social Media, sondern lediglich offizielle Öffentlichkeitsfahndungen der Polizei, da Sie sich unter Umständen ansonsten ggf. strafbar machen. Verbreiten Sie keine Spekulationen zu den familiären Hintergründen: Diese unterstehen den Persönlichkeitsrechten der Familie und sind Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.

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