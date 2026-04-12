Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Einsatzübung in Sellstedt - Realistische Szenarien erfolgreich abgearbeitet

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Schiffdorf-Sellstedt (ots)

Am Mittwochabend, den 08.04.2026, wurden um 19:28 Uhr die Ortsfeuerwehren Sellstedt und Wehdel zu einer Einsatzübung in die Geestensether Straße in Sellstedt alarmiert. Das angenommene Einsatzstichwort lautete: F02 - Kellerbrand, Menschenleben in Gefahr.

An der Übung nahmen rund 35 Einsatzkräfte teil, die unter möglichst realistischen Bedingungen den Ernstfall trainierten. Als Übungsobjekt diente ein derzeit kernsaniertes Gebäude, welches ideale Voraussetzungen für ein praxisnahes Training bot.

Das Szenario stellte die Einsatzkräfte vor mehrere Herausforderungen gleichzeitig: Im Keller galten zwei Personen als vermisst, während im Obergeschoss eine weitere Person gesucht werden musste. Zusätzlich wurde im Garten eine brennende, nachgebaute Scheune simuliert, um parallele Einsatzlagen zu erzeugen und die Koordination mehrerer Trupps zu fordern.

Ein besonderer Schwerpunkt der Übung lag auf der Durchführung eines sogenannten MayDay-Alarms. Hierbei wurde ein Notfall unter Atemschutz simuliert, bei dem eine Einsatzkraft aus dem Gebäude gerettet werden musste. Dieses Szenario verlangt höchste Konzentration, klare Kommunikation und schnelles, koordiniertes Handeln aller beteiligten Kräfte.

Solche Einsatzübungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Feuerwehrarbeit. Sie dienen dazu, Abläufe zu festigen, die Zusammenarbeit zwischen den Ortsfeuerwehren zu stärken und die Einsatzkräfte auf komplexe und stressintensive Situationen vorzubereiten. Gerade das Trainieren unter realitätsnahen Bedingungen trägt dazu bei, im Ernstfall schnell, sicher und effektiv helfen zu können.

Im Anschluss an die Übung fand eine ausführliche Nachbesprechung statt. Dabei wurden sowohl positive Aspekte als auch Verbesserungspotenziale analysiert, um die Qualität zukünftiger Einsätze weiter zu optimieren.

Die Gemeindefeuerwehr Schiffdorf zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf der Übung und bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement und die professionelle Zusammenarbeit.

Bilder und Bericht von M. Schurr.

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