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Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Vorfahrtsmissachtung bringt Pedelec-Fahrer zu Fall

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr befuhr ein 34-jähriger Pedelecfahrer die Detmolder Straße in Oerlinghausen stadteinwärts. An der Einmündung der untergeordneten Rathausstraße beabsichtigte eine 69-jährige Pkw-Führerin nach links auf die Detmolder Straße einzubiegen. Hierbei schätzte sie vermutlich Entfernung und Geschwindigkeit des vorfahrtberechtigten Pedelecfahrers falsch ein und begann ihren Einbiegevorgang. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Pedelecfahrer so stark bremsen, dass er ins "Schlingern" geriet und über den Lenker auf die Straße stürzte. Zu einer Kollision mit dem Pkw der 69-Jährigen ist es nicht gekommen. Der Pedelecfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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