Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (75/2026) Bei Polizeieinsatz in Wohnkomplex am Maschmühlenweg - Mutmaßlicher Randalierer fällt von Balkon in die Tiefe, 44 - Jähriger tödlich verletzt, Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Maschmühlenweg

Montag, 16. März 2026, gegen 17.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Während eines Polizeieinsatzes in einem Wohnkomplex am Göttinger Maschmühlenweg ist am Montagnachmittag (16.03.26) gegen 17.55 Uhr ein Bewohner vom Balkon seines Apartments gefallen. Der 44-Jährige soll zuvor in dem Gebäude randaliert, seine Wohnung unter Wasser gesetzt und diverse Gegenstände von seinem Balkon geworfen haben, so die ersten Informationen.

Als Beamte die Wohnung des Mannes im 12. OG betreten haben, kletterte der Göttinger aus noch nicht bekannten Gründen über das Balkongeländer, konnte sich noch kurz am Geländer hängend festhalten und fiel anschließend ohne Fremdeinwirkung von seinem Balkon in die Tiefe.

Vor Ort befindliche Polizeieinsatzkräfte begannen unmittelbar mit der Reanimation des Abgestürzten. Der 44-Jährige erlag jedoch noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die genauen Hintergründe sowohl zum ursprünglichen Einsatzanlass als auch zum Sturz des Mannes dauern zurzeit an. Aus Neutralitätsgründen erfolgte die Sachverhaltsaufnahme durch eine benachbarte Polizeiinspektion.

Vor Ort befindliche Zeugen wurden unmittelbar betreut und befragt.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

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