Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (72/2026) Vorfall "Hinter der Mauer" in Duderstadt - Junge von Glasstück am Kopf getroffen und leicht verletzt, Polizei sucht unbekannte Jugendliche und Zeugen

Göttingen (ots)

Duderstadt, Hinter der Mauer

Sonntag, 4. März 2026, gegen 14.30 Uhr

DUDERSTADT (jk) - An der Straße "Hinter der Mauer" in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ist ein 12 Jahre alter Junge am Nachmittag des 4. März (Sonntag) nach ersten Informationen mutmaßlich durch geworfenes Glas leicht am Kopf verletzt worden. Die Wunde musste im Krankenhaus versorgt werden. Im Zusammenhang mit dem Vorfall sucht die Polizei Duderstadt nach einer etwa 15 bis 16 Jahre alten Jugendlichen.

Nach Schilderung des Jungen wollten er und seine gleichaltrigen Freunde an diesem Sonntag etwa gegen 14.30 Uhr in der Straße "Hinter der Mauer" den dortigen Turm der Stadtmauer besteigen. Auf dem Turm befanden sich jedoch bereits die unbekannte Jugendliche und ein Begleiter. Eine Gruppe weiterer Jugendlicher stand außerdem vor dem Turm.

Wie der 12-Jährige gegenüber der Polizei angab, seien er und seine Freunde dann auf einmal vom Turm aus beschimpft worden. Anschließend habe man ein klirrendes Geräusch gehört und die unbekannte weibliche Jugendliche habe mutmaßlich den Teil einer Glasflasche in seine Richtung geworfen und am Kopf getroffen. Der Begleiter habe ihn derweil beleidigt. Nach dem Geschehen verließen der verletzte Junge und seine Freunde den Ort. Der Vater erstattete am Nachmittag Anzeige. Das Polizeikommissariat Duderstadt hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Die in diesem Zusammenhang gesuchte Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

Ca. 15 bis 16 Jahre alt, braunes Haar, bekleidet mit einem braunen, kurzen Oberteil, Brille, Handy mit blauer Hülle.

Ihr Begleiter soll ca. 18 bis 19 Jahre alt gewesen sein, kurzes, dunkles Haar und gebräunte Haut gehabt haben. Zur Bekleidung ist ein schwarzer Pulli mit weißer Aufschrift und eine hellblaue Jeans bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 zu melden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell