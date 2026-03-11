PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (70/2026) Unbekannte dringen in Solarpark bei Mollenfelde ein - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Ortsteil Mollenfelde (Solarpark) Zwischen Donnerstag, 5. März 2026, 12.00 Uhr, und Samstag, 7. März 2026, 11.00 Uhr

FRIEDLAND (ab) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstagmittag (05.03.26) und Samstagvormittag (07.03.26) in einen Solarpark zwischen Deiderode und Mollenfelde (Landkreis Göttingen) eingedrungen.

Ersten Ermittlungen zufolge durchtrennten die Täter vermutlich mit einem Bolzenschneider die Schließvorrichtung eines Doppelstabmattenzaunes und verschafften sich so Zutritt zum Gelände der Photovoltaikanlage.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb es bei der Beschädigung der Schließvorrichtung. Hinweise auf Diebesgut oder weitere Sachschäden liegen derzeit nicht vor.

Entdeckt wurde die Beschädigung am Samstagvormittag von einem Mitarbeiter der Betreiberfirma. Dieser informierte im Anschluss unverzüglich die Polizei. Hinweise auf Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei in Friedland hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Feldweges nördlich von Mollenfelde beziehungsweise in der Nähe des Solarparks beobachtet haben, sich unter Telefon 05504/94982-0 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

