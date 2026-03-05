Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (67/2026) 58-Jährige wird in Osterode vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens - Bruder festgenommen, Motiv unbekannt, Mordkommission eingerichtet

Göttingen (ots)

Osterode, Innenstadt

Dienstag, 24. Februar 2026, gegen 14.15 Uhr

OSTERODE (jk) - In einem Wohnhaus in der Innenstadt von Osterode (Landkreis Göttingen) ist am Dienstag (24.02.26) eine 58 Jahre alte Bewohnerin vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Eine Zeugin alarmierte am Nachmittag gegen 14.15 Uhr den Rettungsdienst. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 58-Jährigen feststellen.

Obduktion ergibt gewaltsamen Tod

Zur Klärung der genauen Todesursache ordnete das Amtsgericht Osterode auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen eine Obduktion an. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass die Osteroderin eines gewaltsamen Todes starb. Weitergehende Details zur Todesursache werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht.

Bruder in U-Haft

Im Zuge der forcierten polizeilichen Ermittlungen geriet der jüngere Bruder der Getöteten zunehmend unter Verdacht. Der 54-Jährige ist aufgrund der bislang vorliegenden Ermittlungsergebnisse dringend verdächtig, seine Schwester in dem gemeinsam bewohnten Haus getötet zu haben. Er wurde von der Polizei festgenommen und auf Antrag der Staatanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl gegen den 54-Jährigen wegen Totschlags.

Mordkommission eingerichtet

Zur Klärung der Gewalttat hat die Polizeiinspektion Göttingen im Zentralen Kriminaldienst eine Mordkommission eingerichtet. Diese ist derzeit mit den Vernehmungen und Befragungen von Zeugen sowie auch der Rekonstruktion des möglichen Tathergangs befasst.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell