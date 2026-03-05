Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (66/2026) Im Botanischen Garten in Hann. Münden an seinem Geschlechtsteil manipuliert - Polizei Hann. Münden fahndet nach unbekanntem Exhibitionisten

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Mitscherlichstraße (Forstbotanischer Garten) Mittwoch, 04. März 2026, gegen 13.15 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Am gestrigen Mittwoch (04.03.26) soll es gegen 13.15 Uhr im Botanischen Garten an der Mitscherlichstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine Frau in Höhe der Mitscherlichstraße, als sie in der Nähe von Büschen einen Mann bemerkte, der an sich selbst sexuelle Handlungen vorgenommen haben soll. Die Zeugin ließ daraufhin umgehend die Polizei verständigen.

Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg. Der Unbekannte soll sich anschließend innerhalb des Botanischen Gartens in Richtung Bahnhof entfernt haben.

Der Mann wird als etwa 180 cm groß und kräftig beziehungsweise etwas dick beschrieben. Er soll einen weißen Kapuzenpullover mit beigen Applikationen im Brustbereich, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Cap getragen haben.

Die Polizei Hann. Münden bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können - insbesondere zu dessen Weg Richtung Bahnhof -, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541 / 9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell