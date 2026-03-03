POL-GÖ: (64
2026 ) Autobahnpolizei Göttingen: BAB nach Vollsperrung wieder freigegeben ( Bezug: Meldung 63
2026 )
Göttingen (ots)
(zk) Nach erfolgten Reinigungsarbeiten wurde die BAB 7 nunmehr wieder auf allen Fahrspuren für den Verkehr freigegeben, der entstandene Rückstau baut sich sukzessive ab. Die Autobahnpolizei Göttingen bedankt sich für die gezeigte Geduld und wünscht eine gute und sichere Weiterfahrt !
