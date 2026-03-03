Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (64

2026 ) Autobahnpolizei Göttingen: BAB nach Vollsperrung wieder freigegeben ( Bezug: Meldung 63

2026 )

Göttingen (ots)

(zk) Nach erfolgten Reinigungsarbeiten wurde die BAB 7 nunmehr wieder auf allen Fahrspuren für den Verkehr freigegeben, der entstandene Rückstau baut sich sukzessive ab. Die Autobahnpolizei Göttingen bedankt sich für die gezeigte Geduld und wünscht eine gute und sichere Weiterfahrt !

