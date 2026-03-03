PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (63 /2026) Autobahnpolizei Göttingen: Vollsperrung der BAB 7 ab dem Autobahndreieck Drammetal bis AS Hedemünden in Fahrtrichtung Kassel nach Verkehrsunfall

Göttingen (ots)

(zk) Nach einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist die BAB 7 momentan ab dem Autobahndreieck Drammetal in Fahrtrichtung Kassel vollgesperrt; ab der AS Hedemünden kann die BAB wieder befahren werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und ausgewiesene Umleitungsstrecken rechtzeitig zu nutzen.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei
Robert-Bosch-Breite 14
37079 Göttingen
Telefon: 0551/491-6517

eingestellt für die
Polizeiinspektion Göttingen
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

