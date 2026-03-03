Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (62/2026) Nach Knall am Abend: Unfallflucht in Tiftlingerode bei Duderstadt - Holzzaun beschädigt

Göttingen (ots)

Duderstadt, OT Tiftlingerode, Rotes Feld Donnerstagabend, 26. Februar 2026, gegen 21:10 Uhr

DUDERSTADT (ab) - Nach einer Verkehrsunfallflucht im Duderstädter Ortsteil Tiftlingerode (Landkreis Göttingen) bittet die Polizei in Duderstadt um Hinweise. In der Straße "Rotes Feld" wurde ein Holzzaun beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend (26.02.2026) gegen 21:10 Uhr. Der Hauseigentümer hörte zu dieser Zeit ein lautes Quietschen sowie kurz darauf einen deutlich vernehmbaren Knall. Erst am darauffolgenden Morgen (27.02.2026) stellte er die Beschädigungen am Zaun fest.

Der betroffene Vorgartenzaun ist etwa 55 cm hoch und besteht aus zwei parallel verlaufenden Querlatten. Ein Eckpfosten wurde durch den Aufprall aus der einbetonierten Bodenverankerung gerissen, außerdem wurden die Querlatten beschädigt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Nach Bewertung des vorliegenden Spurenbildes ist es wahrscheinlich, dass der unbekannte Fahrzeugführer zunächst die "Tiftlingeröder Straße" aus Richtung Duderstadt befuhr und anschließend nach links in die Straße "Rotes Feld" abbog. Dabei soll das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Holzzaun geprallt sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher mutmaßlich mit quietschenden Reifen von der Unfallstelle.

Die Ermittler in Duderstadt fragen: Wer hat am Donnerstagabend (26.02.2026) gegen 21:10 Uhr im Bereich "Rotes Feld" verdächtige Beobachtungen gemacht, ein auffälliges Fahrzeug gehört oder gesehen oder kann Hinweise auf ein Fahrzeug mit frischen Unfallschäden geben? Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/8461-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

