Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (65/2026) Mutmaßliche Kollision beim Überholen in Ellershausen - Polizei sucht Fahrgäste eines Linienbusses

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Ellershausen, Mitteldorfstraße Mittwoch, 25. Februar 2026, gegen 16.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Nach einem mutmaßlichen Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt die Polizei in Dransfeld und bittet insbesondere Fahrgäste eines Linienbusses um Hinweise zum Unfallgeschehen.

Nach Angaben des Fahrers eines grauen Mazdas aus dem Landkreis Göttingen war dieser am 25.02.2026 gegen 16.45 Uhr auf der Mitteldorfstraße von Varlosen in Richtung Ellershausen (Landkreis Göttingen) unterwegs. Auf einer längeren Geraden habe er einen roten Linienbus überholt. Während des Überholvorgangs soll der Bus über die Mittellinie geraten und den Pkw seitlich touchiert haben. Der Autofahrer stoppte kurze Zeit später im Bereich Ellershausen, der Bus sei jedoch weitergefahren. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Bei dem Bus soll es sich um einen Wagen der Linie 122 (Göttingen - Dransfeld - Niemetal - Scheden) gehandelt haben. Der mutmaßliche Busfahrer wurde zwischenzeitlich zum vermeintlichen Unfallhergang befragt, konnte sich an das Geschehen jedoch nicht erinnern. Auch der Bus wurde in Augenschein genommen. Eine Auswertung von Unfallspuren, die eindeutig mit dem geschilderten Geschehen korrespondieren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittler in Dransfeld sind nun auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten des Busses machen können. Besonders wichtig sind Hinweise von möglichen Fahrgästen, die am 25.02.2026 gegen 16.45 Uhr mit dem genannten Bus unterwegs waren und sich an eine Berührung / ein Geräusch / eine Ausweichbewegung erinnern.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Dransfeld unter Telefon (05502) 99979-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell