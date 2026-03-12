Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (71/2026) Unfallflucht nach Zusammenstoß mit jugendlichem Radfahrer - Polizei bittet unbekannte Zeugin um Hinweise und sucht nach hellblauem Pkw

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, An den Lutterhöfen / Scharzfelder Straße Samstag, 28. Februar 2026, gegen 13.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (ab) - Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten hellblauen Pkw und einem jugendlichen Radfahrer am Samstag (28.02.26) im Einmündungsbereich der Straßen An den Lutterhöfen und Scharzfelder Straße bittet die Polizei in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche mit seinem Pedelec unterwegs und wollte von der Straße An den Lutterhöfen in die Scharzfelder Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich hielt er zunächst an und vergewisserte sich nach eigenen Angaben ob die Fahrbahn frei war. Seine Sicht auf den von rechts kommendem Verkehr war jedoch durch ein am Fahrbahnrand abgestelltes größeres Fahrzeug eingeschränkt.

Als der Radfahrer seine Fahrt fortsetzte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Nach Angaben des Jugendlichen wurde er von dem linken Außenspiegel des Fahrzeugs gestreift und stürzte daraufhin zu Boden. Der beteiligte Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen hellblauen Pkw handeln. Möglicherweise wurde bei dem Unfall der linke Außenspiegel beschädigt.

Der jugendliche Radfahrer erlitt Verletzungen und begab sich erst später in ärztliche Behandlung. Am Fahrrad entstanden leichte Sachschäden in Form von Kratzern und Schleifspuren.

Besonders wichtig für die Ermittler ist eine bislang unbekannte Frau, die sich nach dem Sturz nach dem Befinden des Jungen erkundigt und dem davongefahrenen Fahrzeug hinterhergerufen haben soll. Ihre Personalien sind bislang nicht bekannt.

Zeugen, insbesondere die unbekannte Frau oder Personen, die Angaben zu dem hellblauen Pkw oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 zu melden.

