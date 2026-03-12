Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (73/2026) "AKTION-TU-WAS": Polizeiinspektion Göttingen informiert über Zivilcourage - Infostand am 18. März in der Göttinger Innenstadt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (dk) - Wie kann man helfen, wenn Menschen in der Öffentlichkeit bedroht, belästigt oder angegriffen werden?

Antworten auf diese Frage gibt das Präventionsteam der Polizeiinspektion Göttingen am Mittwoch, 18. März 2026, bei einem Infostand zum Thema Zivilcourage in der Göttinger Innenstadt.

Die Präventionsveranstaltung findet von 14 bis 17 Uhr am Kornmarkt statt.

Im Mittelpunkt steht die bundesweite Präventionskampagne "AKTION-TU-WAS" der Polizei.

Ziel der Initiative ist es, Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, in kritischen Situationen nicht wegzuschauen, sondern besonnen zu handeln und anderen zu helfen - ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Oft reicht bereits ein klares Wort oder das Einbeziehen weiterer Umstehender, um eine Situation zu entschärfen oder Täter abzuschrecken.

Interessierte erhalten am Infostand Informationen und praktische Tipps, wie sie in Gefahrensituationen richtig reagieren können.

Grundlage sind die sechs Regeln der Aktion "Tu was", die zeigen, wie Zivilcourage sicher und wirkungsvoll aussehen kann. Dazu gehört beispielsweise, sich nicht selbst zu gefährden, die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen, andere Personen um Hilfe zu bitten, sich Tätermerkmale einzuprägen, sich um Betroffene zu kümmern und im Nachgang als Zeugin oder Zeuge auszusagen.

Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Göttingen stehen während der Veranstaltung für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Ziel ist es, das Bewusstsein für Zivilcourage zu stärken und Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, im Alltag aufmerksam zu sein und Verantwortung für ein respektvolles und sicheres Miteinander zu übernehmen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den Infostand am Kornmarkt zu besuchen und sich über das Thema Zivilcourage sowie die Kampagne "AKTION-TU-WAS" zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell