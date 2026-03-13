Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (74/2026) Jugendlicher Personengruppe begegnet und mutmaßlich bedroht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

Duderstadt, Schützenring, Höhe Feuerwehr Freitag, 06. März 2026, gegen 19.00 Uhr

DUDERSTADT (ab) - Im Bereich des Schützenrings in Duderstadt (Landkreis Göttingen) soll es am Freitagabend (06.03.26) gegen 19.00 Uhr zu einer Bedrohung zum Nachteil eines Fußgängers gekommen sein. Die Polizei Duderstadt bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Mann zu Fuß auf dem Schützenring in Richtung Worbiser Straße unterwegs, als er in Höhe der Feuerwehr auf eine Gruppe von etwa zehn bis 15 Jugendlichen traf, die den Gehweg blockiert haben soll. Als der Duderstädter die Gruppe nach eigenen Angaben bat, ihn passieren zu lassen, sei er aus dieser heraus angepöbelt und bedroht worden. Im weiteren Verlauf sollen ihn drei Jugendliche noch einige Meter gefolgt sein.

Zu konkreten Übergriffen kam es dabei nicht.

Der Geschädigte konnte zwei der drei Jugendlichen näher beschreiben. Beide sollen etwa 16 bis 19 Jahre alt gewesen sein. Einer sei von kräftiger beziehungsweise stämmiger Statur gewesen. Der andere habe ein helles E-Bike mitgeführt und einen hellen Pullover getragen. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung der eingesetzten Beamten verlief ohne Erfolg.

Die Polizei Duderstadt hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beschriebenen Jugendlichen geben können, sich unter Telefon 05527/9801-0 zu melden.

