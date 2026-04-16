Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - "Spiegel an Spiegel"-Unfall mit Unfallflucht

Lippe (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Ostwestfalenstraße zwischen Blomberg und Steinheim zu einem sog. "Spiegel an Spiegel"-Unfall. Eine 64-jährige Frau aus Schieder-Schwalenberg, war mit ihrem Pkw in Richtung Steinheim unterwegs. Gegen 10:45 Uhr bemerkte sie, während ihr ein anderer Pkw entgegenkam, erst einen lauten Knall und im Anschluss, dass ihr Fahrer-Außenspiegel abgerissen war. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des unbekannten Pkw fuhr aber ohne anzuhalten einfach weiter in Fahrtrichtung Blomberg. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat der Polizei Lippe zu wenden unter Tel. 05231/609-0.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell