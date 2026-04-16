Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Radfahrer kollidiert mit geparktem Pkw

Lippe (ots)

Am Donnerstag, 15.04.2026, befuhr ein 32-jähriger Detmolder gegen 23:00 Uhr mit seinem Fahrrad die Lagesche Straße im Bereich der Detmolder Innenstadt. Dabei übersah er einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw und kollidierte mit diesem. Eine Streifenwagenbesatzung kam zufällig auf diese Situation zu und konnte zum Glück nur leichten Sachschaden an Pkw und Fahrrad feststellen. Bei der folgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten dann Auffälligkeiten bei dem Radfahrer fest, die auf den Konsum von Alkohol und Drogen hindeuteten. Entsprechende Vortests bestätigten den Verdacht der Beamten. Der 32-jährige Radfahrer musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm Blutproben entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

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