Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einfamilienhaus in Uhlenhorststraße von Einbrechern heimgesucht: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Uhlenhorststraße in Kassel am Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Samstagmorgen, 6:40 Uhr, und Sonntagabend, 18:30 Uhr, über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür eingestiegen. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher Schubladen und Schränke in mehreren Räumen nach Wertsachen. Mutmaßlich mit mehreren Schmuckstücken ergriffen sie anschließend die Flucht durch die aufgebrochene Tür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Durch ihr brachiales Vorgehen richteten die Täter einen hohen Sachschaden von mehr als 10.000 Euro an.

Zeugenhinweise werden bei der Kasseler Kripo unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

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