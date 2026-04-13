Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Speedmarathon 2026: Nordhessische Polizei lädt zu Medienkontrollstelle ein

Kassel (ots)

Nordhessen:

Auch das Polizeipräsidium Nordhessen beteiligt sich in diesem Jahr wieder am Speedmarathon, der am 15.4.2026 in der Zeit von 6 bis 22 Uhr stattfindet. Der Fokus des Verkehrssicherheitstages liegt auf der Überwachung der Geschwindigkeit, um Unfälle aufgrund von nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit und das Risiko von schweren oder tödlichen Verletzungen zu minimieren.

Medienvertreter, die Interesse an der Begleitung einer Geschwindigkeitskontrolle haben, sind dazu eingeladen, die Kontrollstelle in der Wiener Straße in Kassel, Ecke Gelnhäuser Straße, in der Zeit von 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr zu besuchen. Es wird um vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Nordhessen unter Tel. 0561-910 1020 gebeten.

Infos und eine aktuelle Berichterstattung zum Speedmarathon finden Sie zudem in unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram oder Facebook@PolizeiNordhessen.

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