Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe stehlen Ford Ranger in Lohfelden und BMW X5 in Baunatal; Tat in Niestetal scheitert: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Niestetal, Lohfelden und Baunatal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Freitag ihr Unwesen in Niestetal, Lohfelden und Baunatal getrieben. Während sie in Lohfelden einen weißen Ford Ranger und in Baunatal einen weißen BMW X5 erbeuteten, scheiterte eine dritte Tat in Niestetal, weil die Täter vom Fahrzeugbesitzer gestört wurden. Die Kasseler Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der drei Tatorte gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Der gescheiterte Diebstahl eines 7er BMW in der Witzenhäuser Straße in Niestetal hatte sich in der Nacht gegen 1:45 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit war der Fahrzeugbesitzer über eine Überwachungskamera auf zwei Personen aufmerksam geworden, die mit einem Gerät in der Hand um den im Hof des Grundstücks abgestellten Pkw schlichen. Als der Mann nach draußen ging, ergriffen die beiden Täter sofort die Flucht, ohne etwas erbeutet zu haben. Die nächtlichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten leider nicht zur Festnahme der beiden mutmaßlich professionell agierenden Autodiebe.

Der Diebstahl des weißen Ford Ranger in der Vollmarshäuser Straße in Lohfelden war von dem Autobesitzer am heutigen Morgen bemerkt und bei der Polizei gemeldet worden. Von dem erst einem Jahr alten Pick-Up im Wert von 50.000 Euro, der im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 5:30 Uhr vom Straßenrand gestohlen worden war, fehlt bislang trotz der sofort eingeleiteten europaweiten Fahndung jede Spur.

Am heutigen späten Morgen meldete sich schließlich der Besitzer eines weißen BMW X5 bei der Polizei, nachdem er den im Laufe der Nacht stattgefundenen Diebstahl seines im Malenter Weg in Baunatal abgestellten Fahrzeugs festgestellt hatte. Wann genau die Autodiebe in der Zeit zwischen 21:45 Uhr und 9:50 Uhr zuschlugen, ist noch unbekannt. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem SUV, Baujahr 2018, im Wert von rund 35.000 Euro, verlief bislang ohne Erfolg.

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