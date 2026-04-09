Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Über 40.000 Euro Schaden an geparkten Autos angerichtet: Schnelle Festnahme von Randalierer dank Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Randalierer hat in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Kasseler Innenstadt die Polizei auf den Plan gerufen, konnte aber dank mehrerer Zeugen schnell festgenommen werden. Der 54-jährige Mann hatte kurz vor Mitternacht in der "Neuen Fahrt" gegen mehrere geparkte Autos getreten. Durch die lauten Knallgeräusche waren Passanten auf die Sachbeschädigung aufmerksam geworden und hatten den Randalierer angesprochen. Dieser lief daraufhin weg, gefolgt von den Zeugen, die schließlich versuchten, den Täter festzuhalten. Nach einer Rangelei mit dem äußerst aggressiven 54-Jährigen konnten die hinzugeeilten Streifen der Kasseler Polizei den Tatverdächtigen kurz darauf in der Theaterstraße festnehmen. Wie die Beamten in der Nacht feststellten, hatte er mit seinen Tritten acht Autos verschiedener Hersteller beschädigt und damit einen immensen Schaden von ca. 30.000 Euro angerichtet. Am heutigen Morgen meldeten sich weitere Betroffene, deren Fahrzeuge in der Oberen Königsstraße auf gleiche Art und Weise beschädigt wurden, sodass sich der angerichtete Gesamtsachschaden derzeit auf über 40.000 Euro beläuft. Warum der 54-Jährige, der nüchtern war, derart randaliert hatte, ist noch unklar, denn er machte keinerlei Angaben zu den Tatvorwürfen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung in zehn Fällen verantworten.

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